À medida que os resultados preliminares do Censo Demográfico 2022 são divulgados, a sociedade e os formuladores de políticas públicas, se deparam com um manancial de informações cruciais que têm o potencial de transformar a elaboração, revisão e implementação de políticas públicas em todas as esferas governamentais. Esse processo abrange desde uma análise retrospectiva da última década até o planejamento proativo para o futuro.

O Censo vai além de simplesmente contar o número de habitantes em um determinado território. Ele fornece dados detalhados, como a distribuição por sexo e idade, que são vitais para compreender as nuances da população brasileira. Dentre as várias métricas que podem ser calculadas, o índice de envelhecimento, a idade mediana e a razão de sexo são algumas das mais significativas, servindo como ferramentas essenciais para orientar ações governamentais em âmbitos locais, estaduais e federal.

O índice de envelhecimento, que mostra a relação de pessoas com 65 anos ou mais para cada 100 crianças de zero a 14 anos, é essencial para entender as mudanças demográficas. No Brasil, esse índice é de 55,24, enquanto no Paraná é de 59,17, e na região de Apucarana, composta por 13 municípios, atinge 69,13, indicando a necessidade de atenção especial.

Esses números representam muito mais do que apenas uma mudança etária. Eles podem ser indicativos de tendências de longevidade, redução de natalidade, ou mesmo padrões de migração de jovens em busca de oportunidades em centros urbanos maiores. Municípios como Kaloré, Rio Bom e Borrazópolis apresentam idades medianas e índices de envelhecimento elevados, indicando uma população significativamente mais idosa.

Por outro lado, a razão de sexo, que expressa a proporção entre indivíduos do sexo masculino e feminino, também oferece informações profundas sobre a composição da população. No Brasil, essa razão é de 94,25, enquanto no Paraná é de 95,06, mostrando uma predominância de mulheres. Entretanto, em alguns municípios da região de Apucarana, como Novo Itacolomi e Rio Bom, essa razão ultrapassa 100, indicando uma maior presença masculina.

Não podemos subestimar a importância desses dados. Eles são ferramentas essenciais para os analistas sociais, econômicos e políticos na formulação de políticas eficazes e orientadas para as necessidades dos cidadãos. Desconsiderar essas informações não é apenas um sinal de insensibilidade por parte dos gestores públicos, mas também uma evidência de inaptidão para ocupar posições de responsabilidade.

É imperativo que os cidadãos reconheçam a relevância dos dados provenientes do Censo 2022 e cobrem de seus representantes a devida consideração a essas informações. A análise criteriosa desses resultados pode direcionar a alocação de recursos, a implementação de programas sociais e a tomada de decisões que impactam diretamente o bem-estar da população.

Os resultados do Censo, não são meros números em uma planilha, refletem a realidade sociodemográfica do Brasil, funcionando como uma bússola para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Sua importância é ímpar na reformulação e ajuste de políticas públicas. Governos que desvalorizam tais dados evidenciam uma desconexão com as necessidades populacionais. Portanto, é imperativo que os cidadãos se mantenham vigilantes, exigindo que os gestores públicos utilizem essas informações cruciais para fomentar um futuro próspero, e estejam prontos para responsabilizar e exigir ações concretas daqueles em posições de liderança

