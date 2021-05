Blog do Bruno Vilsinski

Bruno Henrique Vilsinski (33 anos) é natural de Apucarana e residente em Maringá desde 2010. Possui graduação em Química-Licenciatura pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), instituição pela qual também cursou seu Mestrado e Doutorado em Química. Fez parte de seu Doutorado na Universidade de Coimbra- Portugal, onde tem seu título de doutor reconhecido pela Direção Geral de Ensino Superior daquele país. É especialista no desenvolvimento de sistemas carreadores/solubilizadores de fármacos para aplicação na área de remoção de poluentes e na área biomédica. Atualmente é docente do departamento de Química da UEM, onde ministra aulas na área de Química Inorgânica. Nas horas vagas costuma ler sobre História do Brasil e do Mundo, bem como se inteirar das atualidades centradas no Brasil e em algumas partes do globo. No que tange à política, se considera como sendo do espectro da centro-esquerda. Na música é Raulseixista e no futebol é coxa-branca, além de torcedor do Maringá Futebol Clube. Crescendo no ambiente que convive há anos, Bruno respeita a opinião de todos e preconiza sempre o debate de ideias. Sejam bem-vindos ao blog... comentem, reclamem, “corneteiem”... debatam!