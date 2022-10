Da Redação

Aos 30 dias do mês de Outubro de 2022 escrevo esse texto com o coração angustiado diante do avanço da intolerância, da violência, da maldade gratuita e da inversão deliberada dos valores.

Hoje, vivenciamos o segundo turno das eleições para presidente do Brasil. Os candidatos Luís Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Em uma disputa acirrada o que vimos nos últimos dias foi assédio eleitoral, uso da máquina pública em benefício próprio e fake news!

De armas em punho, cidadãos pensam ser detentores do uso da violência de forma institucionalizada alegando que moralmente estão acima da lei máxima do país, nossa Constituição.

Lamentavelmente nos vemos, todos os dias, tendo que repetir o óbvio: o Estado é Laico, o monopólio da violência deve ser das instituições de segurança pública, não existe “Kit gay” e muito menos banheiro UNISSEX nas escolas, quem delibera sobre leis no campo da bioética é o Congresso e o Senado, o STF não faz ativismo política, só cumpre a Constituição... enfim... tempos difíceis para quem preza pela democracia plena.

Desde criança aprendi com meus pais a respeitar os mais velhos, pedir “bença” para meus tios, tias, avós e afins. Ter educação com as pessoas sempre foi prioridade! Isso nada tem a ver com formação técnica ou intelectual. Vejo muitos portadores de diplomas escarrando arrogância e ignorância nos outros... Nessas horas lembro da minha avó Maria, mulher mais sábia que conheci... É por ela e com ela que votei hoje... porque a sabedoria dos humildes e mansos de coração sempre me encantaram ...

É aí que está a verdade : No amor ao próximo! Na postura daqueles que mais ouvem do falam... isso porque para atender e compreender os injustiçados e marginalizados é preciso ouvir e enxergar o outro e não bradar sobre os seus ouvidos!

Viva a democracia!

Amanhã há de ser outro dia!