No último sábado, dia 01 de abril, aconteceu o I Seminário de Educação “por uma educação humanizadora”, realizado em Santa Fé - PR. O evento aconteceu na Paróquia Nossa Senhora das Graças, de Santa Fé, e foi idealizado e organizado pelo Padre Jefferson da Matta e por mim, Camilla Bolonhezi, que atualmente ocupa a coordenação Diocesana da Pastoral de Educação. Os paroquianos de Santa Fé, receberam os encontristas juntamente como o Padre Pedrinho, que organizou as refeições, a animação e colocou a Rádio Desterro FM a disposição transmitindo o evento durante todo o dia.

Com o apoio dos Padres do Decanato Norte, com destaque para o Padre Paulinho Amaral que esteve o dia todo contribuindo conosco, recebemos, representando o Bispo da Diocese de Apucarana Dom Carlos, Dom Luizinho, Arcebispo Emérito de Manaus, que foi vice Presidente da CNBB e Diretor da Faculdade da Diocese de Apucarana.

Merece destaque especial o nosso mestre de cerimônia Tiago Bolonhezi e os coordenadores das oficinas que realizaram atividades incríveis. Entre eles destacamos o Padre Paulinho Amaral Fernandes, Padre José Cristiano Bento dos Santos, Padre Geraldino, Padre Lino Batista, professor José Carlos da Silva, a psicóloga Amanda Maria Almeida Ramalho e o professor Renato Munhoz.



Estiveram presentes membros atuantes da educação entre professores, diretores, secretários municipais de educação, conselheiros municipais, pegagogos, gestores e afins. O Evento foi um sucesso!

Em tempos pós pandêmicos, onde vivenciamos tantos desafios e sofrimentos, a educação foi uma das áreas mais afetadas uma vez que as escolas precisaram ser fechadas e adaptar-se a propostas online. Infelizmente o que era uma necessidade trouxe inúmeras consequências para estudantes, professores e comunidade escolar. Luto, depressão, ansiedade, transtornos mentais, defasagem educacional, violência, e outros tantos obstáculos são apontados por educadores e profissionais da área de ensino como as consequências nefastas de um dos períodos mais tristes da história recente.



Compreendendo que a educação Humanizadora é a única capaz de resgatar nossa identidade permitindo aos jovens e adultos envolvidos no processo educacional refletiu-se acerca da importância da vivência plena da subjetividade impressa em cada um enfrentando os medos, as frustrações, considerando a humanização como foco central onde buscamos tornar o amor, a compaixão e o respeito a base de todas as relações humanas.

Nesse sentido, o Seminário buscou refletir sobre as principais temáticas relacionadas a educação na atualidade como família, juventude, meio ambiente, saúde mental, cultura, inclusão, entre outros. A partir de uma metodologia de oficinas, o dia foi marcado pela partilha, reflexão e espiritualidade visando resgatar a essência da vida partilhada na educação.



Toda a sociedade participa do processo educacional. A família, a escola, as instituições religiosas e sociais, todos somos parte de um complexo que permite a educação de jovens e adultos.

A pretensão foi formular as bases da ação evangelizadora da Pastoral de Educação no Decanato e na Diocese para que as atividades sejam efetivas e reflitam o amor de Jesus Cristo na partilha e na vivência comunitária bem como nas políticas públicas.

O estado, a sociedade, a família, a escola, a Igreja, as instituições sociais, todos somos parte de um complexo que permite a educação de jovens e adultos, portanto, fortalecer a educação em nossa região e país é papel de todos.



Com base nos princípios e direitos consolidados pela Constituição Federal e nas indicações do trabalho evangelizador realizado pela Igreja, o I Seminário de Educação entende a necessidade fundamental e urgente de priorizar a educação como uma área de fundamental importância para a formação de uma sociedade mais justa, humana e fraterna.