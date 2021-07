Vítimas de acidente com barco serão sepultadas nesta quinta

Da Redação

Buscas no Rio Ivaí devem continuar nesta quinta-feira

Os quatro corpos encontrados no Rio Ivaí nesta quarta-feira, vítimas de acidente com barco no domingo (18), serão sepultados nesta quinta-feira (22).

O velório de Alberony Menegassi de Souza, 41 anos e da filha Heloísa Menegassi de Souza, 3 anos, será a partir das 10 horas na Capela Mortuária do distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

Os corpos de Adalberto Fernandes Galice, 42 anos e da filha Sophia Pacagnan Fernandes, 4 anos, seriam transladados para Maringá, com previsão de sepultamento também para esta quinta-feira.

A força-tarefa que se encontra no Rio Ivaí, vai retomar as buscas pelos desaparecidos Patrícia Miranda da Silva, 33 anos, esposa de Alberony e mãe de Heloisa, e também pelo garoto Nicolas Pacagnan Fernandes, 8 anos, filho de Adalberto Fernandes e irmão da pequena Sophia.