Vítima em São João do Ivaí era cunhada de atirador; saiba mais

O atirador e as vítimas do triplo homicídio em São João do Ivaí, ocorrido neste sábado (22), tinham relações familiares e pessoais. A informação é da delegada Kethilin Schwingel Iurino, que investiga o caso e tenta montar o quebra-cabeça desse crime que chocou o município de pouco mais de 10 mil habitantes no Vale do Ivaí.

O suspeito do triplo homicídio, de 49 anos, ocorrido no Distrito do Luar, na zona rural do município, se apresentou espontaneamente na delegacia de São João do Ivaí por volta das 6 horas, sob orientação de um advogado. Ele preferiu ficar em silêncio no interrogatório e depois foi levado para a cadeia pública de Ivaiporã.

O atirador é suspeito de matar o casal João, 47, e Edvane Lomba, 46, a tiros. O homem morreu no local, enquanto a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A terceira vítima foi o ex-vereador e motorista da ambulância da saúde de São João do Ivaí, Valdeci Farias de Oliveira, 52. Ele foi chamado ao local para ajudar no socorro às vítimas. O assassino, então, voltou ao local e executou Valdeci.

"Todos se conheciam. O autor dos disparos é casado com a irmã de Edvane, portanto, ela era cunhada dele e o João concunhado", explica. A delegada afirma ainda que Valdeci também era conhecido do atirador e havia uma situação pessoal que motivava uma suposta desavença entre os dois.

O atirador deve responder por três homicídios qualificados e ainda por uma tentativa de homicídio, já que atual convivente de Valdeci, de 43 anos, estava no local com uma moto Honda Biz e teria conseguido fugir dos disparos.

Foto por Canal HP Crime ocorreu no Distrito de Luar neste sábado (22)

O CRIME

