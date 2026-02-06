Vítima de briga sofre ferimento com faca em Jardim Alegre
Polícia Militar registrou ocorrência; homem não quis representar contra agressor.
Um homem sofreu um ferimento leve após uma discussão que terminou com um golpe de faca, na noite de quinta-feira (5), na Rua Rufino Rodrigues, em Jardim Alegre. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.
Segundo o boletim, a vítima relatou que havia brigado com outro homem, que teria desferido a facada.
O ferimento não foi grave e a vítima decidiu não representar contra o agressor.
A Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso ao órgão competente.
