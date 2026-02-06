Leia a última edição
LESÃO CORPORAL

Vítima de briga sofre ferimento com faca em Jardim Alegre

Polícia Militar registrou ocorrência; homem não quis representar contra agressor.

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 10:46:33 Editado em 06.02.2026, 10:46:26
Vítima de briga sofre ferimento com faca em Jardim Alegre
Autor Polícia atendeu ocorrência na Rua Rufino Rodrigues, em Jardim Alegre. - Foto: Reprodução/Ilustração

Um homem sofreu um ferimento leve após uma discussão que terminou com um golpe de faca, na noite de quinta-feira (5), na Rua Rufino Rodrigues, em Jardim Alegre. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo o boletim, a vítima relatou que havia brigado com outro homem, que teria desferido a facada.

LEIA MAIS: Incêndio em edícula destrói dois carros em Jardim Alegre

O ferimento não foi grave e a vítima decidiu não representar contra o agressor.

A Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso ao órgão competente.

