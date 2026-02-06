Vítima de briga sofre ferimento com faca em Jardim Alegre

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um homem sofreu um ferimento leve após uma discussão que terminou com um golpe de faca, na noite de quinta-feira (5), na Rua Rufino Rodrigues, em Jardim Alegre. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo o boletim, a vítima relatou que havia brigado com outro homem, que teria desferido a facada.

O ferimento não foi grave e a vítima decidiu não representar contra o agressor.

A Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso ao órgão competente.

