BOMBEIROS

Incêndio em edícula destrói dois carros em Jardim Alegre

Chamas atingiram dois veículos; Corpo de Bombeiros fez o controle da situação

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 10:35:57 Editado em 06.02.2026, 10:35:53
Incêndio em edícula destrói dois carros em Jardim Alegre
Autor Incêndio foi na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4h10. - Foto: Reprodução/Ilustração

Um incêndio em uma edícula no Distrito de Barra Preta em Jardim Alegre, mobilizou o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4h10.

O fogo se propagou e chegou a atingir dois veículos que estavam estacionados próximo à construção.

LEIA MAIS: Mulher aciona PM em Ivaiporã após vizinho arremessar ovos contra sua casa

Equipes de combate a incêndio utilizaram duas viaturas ABTR e uma ambulância esteve à disposição para atendimento médico imediato.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que ninguém ficou ferido. Em seguida, realizaram o rescaldo e reforçaram o isolamento da área para evitar novos focos.

