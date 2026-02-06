Incêndio em edícula destrói dois carros em Jardim Alegre

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um incêndio em uma edícula no Distrito de Barra Preta em Jardim Alegre, mobilizou o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4h10.

O fogo se propagou e chegou a atingir dois veículos que estavam estacionados próximo à construção.

Equipes de combate a incêndio utilizaram duas viaturas ABTR e uma ambulância esteve à disposição para atendimento médico imediato.

Ao chegar ao local, os bombeiros constataram que ninguém ficou ferido. Em seguida, realizaram o rescaldo e reforçaram o isolamento da área para evitar novos focos.

