Mulher aciona PM em Ivaiporã após vizinho arremessar ovos contra sua casa

A Polícia Militar atendeu, na noite de quinta-feira (5), uma ocorrência de conflito entre vizinhos no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

Conforme a PM, a moradora informou que seu vizinho teria jogado ovos contra a casa dela. Ela relatou que episódios semelhantes já haviam acontecido na terça-feira (3) e que, na ocasião, buscou a Delegacia de Polícia Civil para formalizar a situação.

Segundo o relato da vítima, os arremessos se repetiram novamente na quinta-feira, motivando novo acionamento da polícia. A mulher demonstrou interesse em registrar uma representação formal contra o vizinho.

O homem apontado negou envolvimento e disse à equipe policial que mantém uma antiga desavença com a vizinha.

Diante do ocorrido, os policiais orientaram ambas as partes e registraram um termo circunstanciado para os procedimentos legais cabíveis.

