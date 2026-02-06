Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VALE DO IVAÍ

Mulher aciona PM em Ivaiporã após vizinho arremessar ovos contra sua casa

Ocorrência foi atendida na noite desta quinta-feira no distrito de Jacutinga

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 09:15:43 Editado em 06.02.2026, 09:15:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher aciona PM em Ivaiporã após vizinho arremessar ovos contra sua casa
Autor Conflito entre vizinhos no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã. - Foto: Reprodução/Ilustração

A Polícia Militar atendeu, na noite de quinta-feira (5), uma ocorrência de conflito entre vizinhos no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

Conforme a PM, a moradora informou que seu vizinho teria jogado ovos contra a casa dela. Ela relatou que episódios semelhantes já haviam acontecido na terça-feira (3) e que, na ocasião, buscou a Delegacia de Polícia Civil para formalizar a situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: PM é chamada após denúncia de briga entre casal em Jardim Alegre

Segundo o relato da vítima, os arremessos se repetiram novamente na quinta-feira, motivando novo acionamento da polícia. A mulher demonstrou interesse em registrar uma representação formal contra o vizinho.

O homem apontado negou envolvimento e disse à equipe policial que mantém uma antiga desavença com a vizinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante do ocorrido, os policiais orientaram ambas as partes e registraram um termo circunstanciado para os procedimentos legais cabíveis.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
conflito entre vizinhos delegacia de polícia desavença ivaipora POLICIA MILITAR termo circunstanciado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline