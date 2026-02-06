PM é chamada após denúncia de briga entre casal em Jardim Alegre

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma equipe da Polícia Militar atendeu, na noite de quinta-feira (5), uma ocorrência de possível desentendimento entre um casal em Jardim Alegre (PR).

O chamado foi registrado por volta das 21h14, após uma denúncia anônima relatar uma discussão em via pública, na Rua Dom Pedro II. A informação indicava que o homem estaria alterado e que o casal teria seguido para um terreno baldio nas proximidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Acidente entre motocicletas deixa dois feridos em cruzamento de Ivaiporã

No local, os policiais conversaram com a mulher envolvida. Ela confirmou que houve uma discussão com o companheiro, mas disse que o conflito já havia sido resolvido e dispensou o atendimento da equipe.

Diante da situação, a PM orientou o casal sobre direitos e deveres. Como não houve manifestação de interesse em representar, ambos foram liberados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







