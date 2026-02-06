Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
DESENTENDIMENTO

PM é chamada após denúncia de briga entre casal em Jardim Alegre

Caso aconteceu na Rua Dom Pedro II, na noite de quinta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 08:19:15 Editado em 06.02.2026, 08:19:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PM é chamada após denúncia de briga entre casal em Jardim Alegre
Autor PM orientou o casal e liberou as partes após atendimento - Foto: Reprodução/Ilustração

Uma equipe da Polícia Militar atendeu, na noite de quinta-feira (5), uma ocorrência de possível desentendimento entre um casal em Jardim Alegre (PR).

O chamado foi registrado por volta das 21h14, após uma denúncia anônima relatar uma discussão em via pública, na Rua Dom Pedro II. A informação indicava que o homem estaria alterado e que o casal teria seguido para um terreno baldio nas proximidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Acidente entre motocicletas deixa dois feridos em cruzamento de Ivaiporã

No local, os policiais conversaram com a mulher envolvida. Ela confirmou que houve uma discussão com o companheiro, mas disse que o conflito já havia sido resolvido e dispensou o atendimento da equipe.

Diante da situação, a PM orientou o casal sobre direitos e deveres. Como não houve manifestação de interesse em representar, ambos foram liberados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
casal Desentendimento direitos e deveres Jardim Alegre Ocorrência policial POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline