PM é chamada após denúncia de briga entre casal em Jardim Alegre
Caso aconteceu na Rua Dom Pedro II, na noite de quinta-feira
Uma equipe da Polícia Militar atendeu, na noite de quinta-feira (5), uma ocorrência de possível desentendimento entre um casal em Jardim Alegre (PR).
O chamado foi registrado por volta das 21h14, após uma denúncia anônima relatar uma discussão em via pública, na Rua Dom Pedro II. A informação indicava que o homem estaria alterado e que o casal teria seguido para um terreno baldio nas proximidades.
No local, os policiais conversaram com a mulher envolvida. Ela confirmou que houve uma discussão com o companheiro, mas disse que o conflito já havia sido resolvido e dispensou o atendimento da equipe.
Diante da situação, a PM orientou o casal sobre direitos e deveres. Como não houve manifestação de interesse em representar, ambos foram liberados.
