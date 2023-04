Vice-prefeito de Rio Branco do Ivaí é preso por não pagar pensão

Da Redação

Vice-prefeito de Rio Branco do Ivaí Edini Gomes

O vice-prefeito de Rio Branco do Ivaí, no norte do Paraná, foi preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. O mandado de prisão em nome de Edini Gomes foi cumprido na quinta-feira (13) pela Polícia Militar por causa de uma dívida que ultrapassa R$ 30 mil.

De acordo com o delegado Ricardo Toledo, o prazo para prisão civil do devedor de pensão alimentícia é de 30 dias, período que Gomes pode ficar detido, caso não pague a dívida.

"O mandado de prisão está em aberto desde o final do ano passado. Desde então, ele era considerado foragido. Ele ficava algumas vezes pelo município de Mauá da Serra, mas a gente não conseguiu, em nenhuma das tentativas, capturar ele lá", informou o delegado.

O vice-prefeito, que trabalha como motorista, foipreso durante uma abordagem feita pela Polícia Militar, próximo a Cocari, em Rio Branco do Ivaí. Conforme informações do boletim de ocorrência, os PMs se depararam com o motorista de um caminhão que estava fazendo uma manobra para acessar uma borracharia, o que acabou travando o trânsito na área urbana. A equipe parou e fez uma abordagem e, em consulta, foi constatado que o condutor possuía um mandado de prisão em seu desfavor pelo não pagamento de pensão alimentícia.

O QUE DIZ A DEFESA

Em nota encaminhada à imprensa a defesa do vice-prefeito Edini Gomes disse que é importante esclarecer que não se trata de uma prisão criminal. Também frisa que Edini tem todos os comprovantes de que está com sua obrigações em dia. A defesa lamenta o fato, já que o político é uma pessoa idônea, sendo vice-prefeito, ex-presidente de Câmara e com reputação comprovada perante a sociedade.

