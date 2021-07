Veja quem pode ser imunizado nesta terça (27) em Ivaiporã

Da Redação

A campanha de imunização contra a Covid-19 da Prefeitura de Ivaiporã segue, nesta terça-feira (27), com a vacinação da segunda dose para população geral, que receberam a primeira dose com o imunizante Astrazeneca (Oxford/Fiocruz), com agendamento para esta data.

continua após publicidade .

A vacinação acontece das 9 às 14 horas, no Centro Cultural ao lado da Sanepar e Drive Thru.

Para o grupo comorbidades, as pessoas devem procurar a UBS onde tomou a primeira dose contra coronavírus