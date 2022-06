Vale do Ivaí registra número de homicídios 4 vezes maior no trimestre

Da Redação

O ano começou mais violento no Vale do Ivaí. O número de assassinatos foi quatro vezes maior no primeiro trimestre deste ano no comparativo com mesmo período do ano passado. Segundo dados do Relatório Estatístico Criminal da Segurança Pública do Paraná, divulgado na semana passada, de janeiro a março foram contabilizados 12 homicídios dolosos e um feminicídio na região. No 1º trimestre do ano passado foram 3 homicídios.



Dos 26 municípios da área de abrangência da 17ª Subdivisão Policial (SDP), houve vítimas em seis. Quase metade dos crimes aconteceu em Apucarana, sede da subdivisão e maior município da região. Foram cinco homicídios dolosos – quando há intenção de matar e um feminicídio. No 1º trimestre do ano passado, apenas um caso havia sido registrado.

Outro município polo da região, Jandaia do Sul, que não havia registrado nenhum crime contra a vida no 1º trimestre do ano passado, somou três homicídios neste ano. Também foram registrados homicídios em Faxinal, Ivaiporã, Marumbi e São João do Ivaí. No 1º trimestre de 2021, além de Apucarana, apenas Ivaiporã e Califórnia contabilizavam mortes por homicídio.

Em Apucarana, um duplo homicídio foi registrado em março deste ano. A quantidade de vítimas nos primeiros três meses deste ano se aproxima do número total de mortes registrada em todo ano passado na região: 17, sendo 16 vítimas de homicídio e uma de lesão corporal seguida de morte.

PARANÁ

Em todo estado, segundo dados da Sesp, foram registrados 534 homicídios dolosos no período. O número é um pouco maior que no mesmo período de 2021, quando foram contabilizados 523 casos.

Por outro lado, as demais modalidades de crimes contra a vida reduziram. A maior redução foi nos casos de latrocínios (roubos seguidos de morte), que caíram 53%. No primeiro trimestre do ano passado, foram registrados 17 latrocínios, contra oito no mesmo período deste ano.

Também houve redução de 40% no número de ocorrências de lesão corporal com resultado de morte. O número caiu de 15 ocorrências de lesão corporal entre janeiro e março de 2021, para nove nos primeiros três meses de 2022.

Também foi possível perceber uma redução de 9,52% nos casos de feminicídio, com 21 ocorrências no primeiro trimestre de 2021, contra 19 no mesmo período de 2022.