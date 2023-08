Últimos dias para inscrição no processo seletivo IFPR/Ivaiporã

Campus de Ivaiporã do Instituto Federal do Paraná

As inscrições para os cursos técnicos e de graduação do IFPR – Campus de Ivaiporã para o ano letivo de 2024 terminam na quinta-feira, dia 10 de agosto.

Em Ivaiporã o campus do IFPR oferece três cursos técnicos integrados ao Ensino Médio: técnico em agroecologia e técnico em eletrotécnica, com aulas no período da manhã, e de técnico em informática, com aulas no período da tarde.

Os alunos que estão no 9º ano do Ensino Fundamental podem fazer as inscrições e participar normalmente do processo seletivo para os cursos técnicos.

Os cursos superiores ofertados pelo IFPR de Ivaiporã são de engenharia agronômica no período integral e licenciatura em física no período noturno.

Para os cursos de graduação, a taxa é de R$ 80,00 e para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, a taxa é de R$ 50,00.

A inscrição deverá ser feita pela Internet, no site do Núcleo de Concursos da UFPR, mediante o preenchimento do formulário de inscrição, e será consolidada após o pagamento da taxa de inscrição, ou após a homologação da isenção dessa taxa.

Na hora de realizar a inscrição, é imprescindível que o candidato utilize o próprio CPF. É necessário, também, fazer cadastro no Portal do Candidato no site.

Ao todo, são ofertadas 6915 vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, subsequente(para quem já terminou o Ensino Médio), bacharelados, licenciaturas e de tecnologia nos seguintes campi: Arapongas, Assis Chateaubriand, Astorga, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

