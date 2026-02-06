Ugoow conhece projetos da incubadora Agrotech em Ivaiporã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A incubadora Agrotech, em Ivaiporã, recebeu recentemente os diretores da Ugoow, Fernando Luís de Carvalho e Rodrigo Correa Barbosa. A visita teve como objetivo apresentar os projetos em andamento e explorar possíveis colaborações.

Durante o encontro, os executivos conheceram os laboratórios, os espaços de trabalho e os projetos de inovação tecnológica desenvolvidos na incubadora. Também foram apresentados estudos e pesquisas aplicadas que estão em desenvolvimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Vítima de briga sofre ferimento com faca em Jardim Alegre

A Ugoow mostrou suas iniciativas voltadas a cidades inteligentes, conectividade e soluções tecnológicas estratégicas para empresas e municípios da região.

Segundo a Agrotech, a visita reforça a importância da incubadora como espaço de fomento ao empreendedorismo, à pesquisa aplicada e à aproximação entre empresas, setor público e tecnologia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







