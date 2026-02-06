Leia a última edição
EMPREENDEDORISMO

Ugoow conhece projetos da incubadora Agrotech em Ivaiporã

Executivos visitaram laboratórios e discutiram parcerias tecnológicas

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 11:50:25 Editado em 06.02.2026, 11:50:20
Ugoow conhece projetos da incubadora Agrotech em Ivaiporã
Autor Executivos conheceram os laboratórios, os espaços de trabalho e os projetos de inovação tecnológica - Foto: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

A incubadora Agrotech, em Ivaiporã, recebeu recentemente os diretores da Ugoow, Fernando Luís de Carvalho e Rodrigo Correa Barbosa. A visita teve como objetivo apresentar os projetos em andamento e explorar possíveis colaborações.

Durante o encontro, os executivos conheceram os laboratórios, os espaços de trabalho e os projetos de inovação tecnológica desenvolvidos na incubadora. Também foram apresentados estudos e pesquisas aplicadas que estão em desenvolvimento.

Vítima de briga sofre ferimento com faca em Jardim Alegre

A Ugoow mostrou suas iniciativas voltadas a cidades inteligentes, conectividade e soluções tecnológicas estratégicas para empresas e municípios da região.

Segundo a Agrotech, a visita reforça a importância da incubadora como espaço de fomento ao empreendedorismo, à pesquisa aplicada e à aproximação entre empresas, setor público e tecnologia.

