Três são detidos em local apontado como ponto de tráfico em Califórnia

Um dos suspeitos foi detido tentando se desvencilhar de 60 gr de cocaína

Três pessoas foram detidas - incluindo um menor de idade - na manhã desta segunda-feira (20) em Califórnia. As prisões e a apreensão ocorreram durante uma operação de Polícia Militar (PM) que tinha por objetivo cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão. Os alvos eram locais suspeitos de manter atividades criminosas cometidas no município ou suspeitos e que também resultou em uma morte por confronto. Além das prisões, a PM apreendeu 60 gramas de cocaína.

O endereço onde o mandado foi cumprido, uma casa na Rua América, era alvo de um investigação por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, além de possível ponto de tráfico, havia a informação de que no local estavam sendo armazenadas armas de fogo de origem criminosa. As armas, entretanto, não foram encontradas.

Segundo a PM, como os moradores não responderam, foi necessário forçar a porta. Nos fundos da casa, um dos detidos foi flagrado pela polícia jogando pela janela dois pacotes de cocaína que totalizaram 60 gramas. Estavam no imóvel três homens, três mulheres e uma criança;

Além do suspeito flagrado tentando se desvencilhar da cocaína, que foi preso por tráfico de drogas, foi encaminhado para delegacia o menor de idade, que é filho do suspeito, e uma mulher apontada como a responsável pelo imóvel. Os mandados de busca e apreensão foi expedidos pela Comarca de Marilândia do Sul. Os detidos e as drogas foram encaminhados para delegacia da sede da comarca.