TRAGÉDIA: o que se sabe sobre acidente em Jandaia do Sul

Um grave acidente envolvendo um ônibus da Apae e uma composição férrea foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (9), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Duas mortes foram confirmadas e outras crianças ficaram machucadas. Até o momento, nenhum dos 26 ocupantes (número estimado) foi identificado pelas equipes de socorristas.

O que se sabe sobre o acidente até o momento?

ONDE OCORREU O ACIDENTE:

O acidente ocorreu na Rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica, em Jandaia do Sul.

QUEM ESTAVA NO ÔNIBUS:

O veículo era ocupado por cerca de 26 pessoas, sendo alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul, que seriam crianças de 1 anos até pré-adolescentes, além do motorista e de duas monitoras da entidade.

QUANTAS MORTES:

Até o momento foram confirmadas duas mortes. Porém, ninguém foi identificado até o momento.

APOIO DA PREFEITURA:

As famílias dos alunos envolvidos recebem apoio psicológico no auditório da Praça do Café. O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior, está auxiliando as família no Hospital Nossa Senhora de Fátima. O vice-prefeito e diretor da Apae, Dionísio Alves Costa, esteve no local e ajuda a identificar as vítimas do acidente.

IDENTIFICAÇÃO:

Nenhuma vítima foi identificada até o momento.

