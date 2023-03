Tragédia em Jandaia: quatro pacientes recebem alta neste sábado

Da Redação

Doze vítimas continuam internadas em hospitais da região.

O Departamento Municipal de Saúde de Jandaiado Sul, norte do Paraná, informou na tarde deste sábado (11), ao TnOnline que quatro pacientes vítimas do trágico acidente que envolveu o coletivo escolar e um trem receberam alta.

Conforme o secretário da pasta, Marco Aurélio, os pacientes que tiveram alta hospitalar foram dois que estavam internados em Apucarana, no Materno Infantil, um paciente, que estava internado em Arapongas, no Honpar e um paciente, que estava internado em um hospital de Londrina. Agora são 14 altas no total, além do motorista que não chegou a ser hospitalizado.

Doze vítimas do grave acidente com o ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) permanecem internadas em hospitais da região.

O acidente envolveu o coletivo escolar e um trem, causou as mortes de duas meninas no local do acidente registrado na quinta-feira (9). Outra vítima, que estava internada em estado grave, faleceu na sexta-feira (10).

ACIDENTE

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. O ônibus foi arrastado cerca de 30 metros do local após a batida. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o trem atinge o ônibus da Apae. Clique aqui e saiba mais.

O motorista do ônibus foi ouvido e liberado pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (9). Ele relatou que o mato alto atrapalhou sua visão e não escutou a buzina do trem. Contudo, em nota, a concessionária Rumo afirmou que o maquinista acionou a buzina antes da colisão. Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o dia 23/01/2023.