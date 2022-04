Da Redação

Trabalhador se emociona ao recuperar F-4000 furtada; veja

Após mais de 20 dias de procura, a caminhonete Ford F-4000, ano 1981, furtada do dono de uma pequena marmoraria localizada no Parque Industrial de Ivaiporã foi localizada em Apucarana. O veículo foi encontrado pela Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (19), no Parque industrial Norte, na Rua Mármore. A história de Valdeir da Silva emocionou a região e repercutiu nas redes sociais.

No começo da tarde desta quarta-feira (20), Valdeir se emocionou ao recuperar o veículo. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

O proprietário do local onde a caminhonete estava informou aos policiais que duas pessoas que não se identificaram deixaram o veículo no local para realizar serviços na carroceria no dia 16 de abril. O veículo foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).



Nesta terça-feira (19), a PM ainda localizou no Jardim Tibagi, uma motocicleta em estado de abandono. Era uma Honda CG 125, na cor prata, com alerta de furto datada de 13 de março deste ano.

Entenda

No dia 28 de março, repercutiu nas redes sociais, um vídeo onde o dono de uma pequena marmoraria localizada no Parque Industrial de Ivaiporã, que foi alvo de furto, faz um desabafo. Foi levado da marmoraria uma caminhonete F-4000, ano 1981, branca e várias ferramentas de trabalho da empresa.

No vídeo, Valdeir da Silva, ao lado dos filhos, pede aos autores que devolvam a camionete e as ferramentas. “Pelo amor de Deus, devolvem ela que é minha ferramenta de serviço. Tenho essas crianças e para cuidar eu preciso da minha camionete. Vocês aí que pegaram, pelo amor de Deus, entreguem para mim por favor”’.

Nesta terça-feira (29), a reportagem TN Online foi até a marmoraria e conversou com Valdeir. Ele falou da angústia que teve quando chegou ao trabalho e não mais localizou a camionete e as ferramentas de trabalho.

Na sexta-feira à noite, após chegar de uma entrega no município de Lunardelli, Valdeir deixou a camionete dentro do barracão no Parque Industrial. “Ao chegar no outro dia, notei que os cadeados estavam todos arrombados. Quando um dos meus funcionários abriu, a camionete não estava mais”, relata emocionado.

Além do veículo, os ladrões levaram também vários utensílios de acabamento. “Inclusive, estou parado, eu tenho os funcionários que estão todos na casa (4), porque levaram tudo embora”, diz Valdeir. Entre as ferramentas e a camionete o valor estimado do prejuízo é de aproximadamente R$ 60 mil.

Valdeir é casado e pai de cinco filhos. Quatro deles moram com ele. “Eu precisava da camionete para trabalhar porque preciso pagar pensão, que está atrasado também”.