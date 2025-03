Tombamento de carreta mobiliza aeromédico na BR-376 em Mauá da Serra

Um tombamento de carreta na manhã desta segunda-feira (24) mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rodovia BR-376, em Mauá da Serra (PR). O veículo estava carregado com uma carga de carnes e tombou no km 308.

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline junto ao 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Apucarana, o estado de saúde do caminhoneiro é grave. O aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Londrina (PR), foi acionado para prestar apoio na ocorrência.

Conforme a PRF, o caminhão seguia no sentido Curitiba, capital do Estado, quando tombou. As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades. Ainda de acordo com a corporação, por volta das 08h45, o caminhoneiro continuava recebendo atendimento médico.

