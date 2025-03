Duas pessoas morrem em colisão frontal com caminhão na BR-476 no PR

Duas pessoas morreram após colisão frontal entre caminhão e um carro, registrada na madrugada desta segunda-feira (24). O grave acidente aconteceu por volta das 4 horas, na rodovia BR-476, no município de Contenda (PR).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas estavam no carro: condutor e passageira do automóvel. Eles morreram no local do acidente. Até o momento desta publicação, não havia identificação.

Conforme apurações iniciais da PRF, o caminhão seguia sentido Araucária. O carro, que vinha no sentido Lapa, teria invadido a faixa contrária e atingido frontamente o caminhão. Não há informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro.

Também estiveram no local equipes de socorro, Policia Civil do Paraná (PCPR), Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML).



