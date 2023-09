Suposto assaltante vai parar no hospital após apanhar na região

A Policia Militar (PM) foi acionada no início da tarde desta quarta-feira (13), após um homem ser encontrado caído em uma padaria localizada na região central de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Criminoso invade loja do centro e faz 'limpa' no estabelecimento

De acordo com informações dos agentes, o homem teria sido agredido por outros dois. Os policiais conseguiram o endereço dos homens que teriam cometido as agressões e eles relataram que agrediram a vítima porque ela teria tentado furtar a moto de um dos rapazes. No entanto, o rapaz não teria conseguido, mas levou uma bolsa que estava na motocicleta.

continua após publicidade

Em sequência, os PMs foram até o Hospital Municipal da cidade, onde o suspeito agredido estava, para coletar dados. Neste momento, os dois homens com quem os agentes haviam conversado anteriormente, apareceram alterados querendo invadir o hospital para agredir o homem novamente. Eles ainda teriam ameaçado bater no suspeito se encontrassem ele na rua.

Como consta no Boletim de Ocorrências, os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da cidade para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Siga o TNOnline no Google News