Saúde de Ivaiporã emite nota sobre denúncia de falsa médica

Após denúncias que uma médica estaria atendendo no Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Ivaiporã com CRM falso, o Departamento Municipal de Saúde emitiu nota oficial sobre o caso.

Veja a nota oficial na integra:

Na sexta-feira, dia 14 de maio, a diretora do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã, Cristiane Pantaleão, registrou um Boletim de Ocorrência, às 11h00, na 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, após ser alertada, por volta das 10h25, por meio do grupo de médicos (WhatsApp), que atende no Pronto Atendimento (Hospital Municipal), acerca de uma médica – Charline Alcântara Faustino, que estava trabalhando com CRM falso.

Em seguida, Cristiane Pantaleão entrou em contato com a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos – contratante dos médicos plantonistas para Prefeitura de Ivaiporã com o objetivo de averiguar a veracidade da denúncia. A empresa Avive Gestão de Serviços Médicos informou que estava aguardando a pretensa médica enviar a documentação pertinente.

Diante da situação a empresa, por medida de cautela, solicitou que a médica se retirasse do plantão e que, na sequência, providenciaria um profissional médico que substituísse a tal médica.

Além de substituir médica, a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos orientou o profissional substituto a proceder à revisão dos atos médicos praticados pela suposta médica nos dias 8, 9, 11, 12, 13 e 14 de maio, e avisou que também iria registrar um Boletim de Ocorrência contra a noticiada, vez que também foi lesada pela conduta da noticiada.

De acordo com a empresa Avive Gestão de Serviços Médicos, a partir deste sábado, dia 15 de maio, os prontuários da pretensa médica serão avaliados por um profissional substituto.