São Pedro do Ivaí lança projeto SPI Crescer Saudável

A Prefeitura de São Pedro do Ivaí realizou nesta semana o lançamento oficial do projeto SPI Crescer Saudável, uma iniciativa ampla que visa o cuidado integral com as crianças do município e aborda obesidade infantil, combate ao sedentarismo e discute o impacto da tecnologia na formação infantil.

Idealizado pela prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, o projeto foi desenvolvido com ações interligadas com diversos objetivos, incluindo o combate à violência, proporcionando uma abordagem completa para o bem-estar das crianças.

A Secretaria de Saúde, que já estava trabalhando em um projeto piloto de combate à obesidade infantil, foi convidada pela prefeita para integrar o SPI Crescer Saudável. Com ação conjunta entre as secretarias de Saúde e Educação, o projeto buscará uma abordagem sinérgica para garantir resultados mais efetivos. O projeto foi apresentado para os professores durante a programação de formações para o início do segundo semestres e em breve será realizado um evento para explana-lo para os pais dos alunos.



Antes da apresentação do projeto, a Secretaria de Desenvolvimento Humano foi mobilizada para produzir cordinhas de pular, e "o cavalinho" para os menores, utilizando o antigo cavalinho com cabo de vassoura. Mais de mil cordinhas foram confeccionadas com muito carinho, prontas para serem entregues às crianças, estimulando-as a se movimentarem.



O secretário municipal de Saúde, Bruno César, ressalta a relevância do projeto: "O SPI Crescer Saudável é uma demonstração clara do nosso compromisso em cuidar da saúde e bem-estar das crianças de São Pedro do Ivaí. Com ações integradas entre as secretarias, buscamos criar um ambiente mais saudável e promover hábitos saudáveis desde a infância."

A secretária municipal de Educação, Ivonete Carniato Harada, expressa sua satisfação com o projeto. "O SPI Crescer Saudável reflete nosso empenho em proporcionar uma educação abrangente e voltada para o bem-estar das crianças. A integração das ações é fundamental para um resultado positivo e duradouro."

A prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, destaca o compromisso da administração em cuidar das crianças do município. “Este projeto é um sonho implementado, um passo importante em nossa missão de promover uma infância mais saudável e feliz. Trabalhar em conjunto com nossas secretarias é essencial para alcançarmos resultados positivos e garantir um futuro mais próspero para nossa comunidade."





