Servidores de São Pedro do Ivaí são homenageados no Dia do Homem

Menos lembrado que o Dia Internacional da Mulher, o Dia do Homem, celebrado em 15 de julho, não foi esquecido pela Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí, no Norte do Paraná, que preparou uma homenagem especial aos servidores públicos do município. Durante o evento, cada servidor recebeu uma toalha personalizada com seu nome bordado, em reconhecimento ao trabalho e dedicação prestados à comunidade.

A lembrança foi entregue na última sexta-feira (14). A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri ressalta que essa prática faz parte da gestão municipal, que busca valorizar os servidores em datas comemorativas, como forma de demonstrar o quanto são especiais e essenciais para o funcionamento do município. “Essas ações têm o objetivo de elevar a autoestima dos servidores e reforçar seu papel fundamental no desenvolvimento da cidade”, disse a gestora.

Segundo a prefeita, ao homenagear os homens servidores públicos, a administração municipal destaca a importância do trabalho desempenhado por eles, reconhecendo o comprometimento e a dedicação diária para atender às necessidades da população.

Vale destacar que datas como Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dias das Crianças, dentre outras, também são celebradas pela administração com ações e lembranças.

