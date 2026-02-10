Leia a última edição
OFICINA

Sanepar abre vagas para curso gratuito de sabão com óleo usado em Ivaiporã

Atividade gratuita na quinta ensina produção de sabão e uso correto do esgoto

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 16:27:49 Editado em 10.02.2026, 16:27:44
Autor Sanepar realiza oficina gratuita para ensinar reaproveitamento de óleo de cozinha - Foto: Sanepar

A Sanepar realiza nesta quinta-feira (12), em Ivaiporã, uma oficina gratuita para ensinar como reutilizar óleo de cozinha na fabricação de sabão. A iniciativa busca reduzir o descarte irregular, uma das principais causas de entupimentos na rede de esgoto.

A atividade começa às 14h, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 60+, na Avenida Aparício Bittencourt, 999, no centro. Podem participar pessoas com mais de 18 anos. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (41) 99750-6059 ou pelo e-mail flaviagomesanx@gmail.com. As vagas são limitadas.

Durante as duas horas de curso, os participantes recebem apostila e certificado. O conteúdo também traz orientações sobre o uso correto do sistema de esgoto, descarte adequado de resíduos e a importância do saneamento para a saúde pública.

Criado em 2018, o projeto já percorreu diversas cidades do Paraná e reuniu milhares de participantes. Além de contribuir com o meio ambiente, a técnica permite economia doméstica e pode se tornar uma fonte de renda.

Para a prática, a Sanepar sugere a doação de uma garrafa PET de dois litros e óleo usado, mas a contribuição não é obrigatória para realizar o curso. A ação faz parte do Programa de Intervenção Socioambiental em Obras de Saneamento, desenvolvido em parceria com a Prefeitura.


AutorCurso em Londrina - Foto: Sanepar/Arquivo


Meio Ambiente oficina gratuita óleo de cozinha reutilização sabão caseiro Saneamento
