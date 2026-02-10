Após discussão, mãe denuncia filha por agressão em Ariranha do Ivaí

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma discussão familiar terminou em violência doméstica no distrito de Santa Mariana em Manoel Ribas, distrito vizinho de Ariranha do Ivaí no Vale do Ivaí, na tarde de segunda-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar de Ariranha do Ivaí, ela procurou o posto de saúde da cidade para pedir ajuda e relatar as agressões.

A mulher contou aos policiais que foi até a casa da filha, após ser chamada. No local, houve um desentendimento entre as duas.

Durante a briga, segundo o relato, a jovem teria segurado a mãe pelo pescoço e atingido o rosto dela com um tapa.

A vítima afirmou ainda que não foi a primeira vez que sofreu agressões.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar e encaminhada para os procedimentos legais