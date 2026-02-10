Leia a última edição
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Após discussão, mãe denuncia filha por agressão em Ariranha do Ivaí

Caso de violência doméstica foi encaminhado para investigação

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 09:49:06 Editado em 10.02.2026, 15:57:45
Após discussão, mãe denuncia filha por agressão em Ariranha do Ivaí
Autor Mulher procurou ajuda no Posto de Saúde - Foto: Imagem ilustrativa / Foto: Reprodução

Uma discussão familiar terminou em violência doméstica no distrito de Santa Mariana em Manoel Ribas, distrito vizinho de Ariranha do Ivaí no Vale do Ivaí, na tarde de segunda-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar de Ariranha do Ivaí, ela procurou o posto de saúde da cidade para pedir ajuda e relatar as agressões.

LEIA MAIS: Morador denuncia ‘gato’ de energia entre casas em Jardim Alegre

A mulher contou aos policiais que foi até a casa da filha, após ser chamada. No local, houve um desentendimento entre as duas.

Durante a briga, segundo o relato, a jovem teria segurado a mãe pelo pescoço e atingido o rosto dela com um tapa.

A vítima afirmou ainda que não foi a primeira vez que sofreu agressões.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar e encaminhada para os procedimentos legais

