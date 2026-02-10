Morador denuncia ‘gato’ de energia entre casas em Jardim Alegre
PM encontrou furo na parede; suspeito não foi localizado
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um caso de furto de energia elétrica foi registrado pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (9), no distrito de Placa Luar, em Jardim Alegre.
De acordo com a vítima, o vizinho teria aberto um buraco na parede que separa as residências para fazer uma ligação clandestina na rede elétrica.
LEIA MAIS: Moradora do Vale do Ivaí cai em golpe e perde mais de R$ 30 mil
A PM esteve no endereço e verificou o dano na estrutura, mas a fiação já havia sido retirada.
Os policiais tentaram contato com o suspeito, sem sucesso. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos