Morador denuncia ‘gato’ de energia entre casas em Jardim Alegre

Um caso de furto de energia elétrica foi registrado pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (9), no distrito de Placa Luar, em Jardim Alegre.

De acordo com a vítima, o vizinho teria aberto um buraco na parede que separa as residências para fazer uma ligação clandestina na rede elétrica.

A PM esteve no endereço e verificou o dano na estrutura, mas a fiação já havia sido retirada.

Os policiais tentaram contato com o suspeito, sem sucesso. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.

