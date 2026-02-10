Leia a última edição
Vale do Ivaí

REDE ELÉTRICA

Morador denuncia ‘gato’ de energia entre casas em Jardim Alegre

PM encontrou furo na parede; suspeito não foi localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 08:42:17 Editado em 10.02.2026, 08:42:13
Morador denuncia 'gato' de energia entre casas em Jardim Alegre
Autor Caso foi registrado diretamente no destacamento da PM - Foto: TN Online/Ilustração

Um caso de furto de energia elétrica foi registrado pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (9), no distrito de Placa Luar, em Jardim Alegre.

De acordo com a vítima, o vizinho teria aberto um buraco na parede que separa as residências para fazer uma ligação clandestina na rede elétrica.

LEIA MAIS: Moradora do Vale do Ivaí cai em golpe e perde mais de R$ 30 mil

A PM esteve no endereço e verificou o dano na estrutura, mas a fiação já havia sido retirada.

Os policiais tentaram contato com o suspeito, sem sucesso. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.

