Moradora do Vale do Ivaí cai em golpe e perde mais de R$ 30 mil

Uma moradora de Rio Branco do Ivaí procurou a Polícia Militar após ser vítima de um golpe aplicado pelo WhatsApp, na tarde de segunda-feira (9). O prejuízo ultrapassa R$ 30 mil.

De acordo com o relato, a mulher recebeu mensagens de uma pessoa que se apresentou como sua advogada. O contato informava que um processo relacionado ao INSS havia sido aprovado e que o valor seria liberado em breve.

Na sequência, a vítima foi orientada a falar com outro número. Um homem, que também se identificou como advogado, realizou uma chamada de vídeo e passou instruções para que ela acessasse suas contas bancárias.

Durante o atendimento, os golpistas convenceram a mulher a fazer várias transferências via Pix e a contratar um empréstimo. Entre as operações, foram enviados R$ 4.999 e R$ 4.998 pelo Bradesco, R$ 2.500 pela Cresol, R$ 4.000 pelo PicPay, além de R$ 5.999 para um CNPJ. Também foi feito um empréstimo de R$ 10 mil.

Ao perceber que havia sido enganada, a vítima procurou o destacamento da Polícia Militar e registrou a ocorrência. Ela também entrou em contato com a instituição financeira, sendo orientada a formalizar o boletim.

O caso será encaminhado para investigação pela Polícia Civil.