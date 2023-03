Rumo diz que maquinista buzinou antes de colidir com ônibus em Jandaia

Da Redação

Acidente entre trem e ônibus ocorreu na manhã desta quinta-feira (9)

Após trágico acidente entre trem e um ônibus de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, a empresa Rumo, de transporte ferroviário, enviou uma nota lamentando o ocorrido nesta quinta-feira (9). O veículo estava ocupado por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Duas mortes foram confirmadas, além de crianças feridas.

Em nota, a concessionária afirmou que o maquinista buzinou para alertar sobre a travessia e acionou os freios de emergência quando foi surpreendido pelo ônibus. Ouvido pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira, o motorista do ônibus alegou que não escutou o sinal sonoro do trem.

Leia a nota na íntegra:

"A concessionária lamenta profundamente o acidente envolvendo um trem e um veículo escolar nesta quinta-feira (9), em Jandaia do Sul (PR). A empresa acionou imediatamente suas equipes de atendimento de emergência e o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. O maquinista acionou a buzina para alertar sobre a travessia do trem de acordo com as regras de segurança, bem como acionou os freios de emergência quando foi surpreendido pela travessia do veículo. Vale lembrar, que por ser uma composição de carga de grande escala, o trem pode levar até 500 metros para conseguir parar por completo após o acionamento do freio emergencial.

Em apurações preliminares há indícios de que o ônibus não freou antes de cruzar a via férrea, apesar da sinalização existente e do acionamento da buzina pelo maquinista".

ACIDENTE

Um grave acidente entre um ônibus escolar e uma composição férrea foi registrado na manhã desta quinta-feira (09), em Jandaia do Sul, no Paraná, e mobiliza equipes de socorro de toda a região. Inicialmente, duas mortes foram confirmadas e crianças feridas.

O acidente aconteceu na Rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica, e um grande aparato de socorro foi encaminhado ao local. Todas as entradas de acesso estão interditadas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana, assim como apoio aéreo e ambulâncias de municípios vizinhos prestam apoio no local do acidente.

