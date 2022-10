Região tem dois casos suspeitos de varíola dos macacos

Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta quarta-feira (26) mais cinco casos de Monkeypox no Paraná. Eles foram registrados em Curitiba (4) e Pinhais (1). Entre os municípios do Vale do Ivaí, no boletim da Sesa, Califórnia e São Pedro do Ivaí aparecem com um casos suspeito cada. Em Apucarana, dois foram descartados.

Ao todo, o Estado soma 259 diagnósticos positivos da doença, 103 suspeitos e nenhum óbito. Foram descartados 777 casos suspeitos. Entre os casos confirmados, 244 são homens e 15 são mulheres. A maioria das confirmações é de pessoas na faixa etária de 20 a 39 anos.

“Em caso de constatação de sintomas, é fundamental procurar um serviço de saúde para coleta de amostra para exame”, alerta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

SINTOMAS – A Monkeypox é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas.

A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia (inchaço dos gânglios linfáticos), calafrios e fadiga.

