Carlos Alberto Gebrin Preto: Beto Preto

Beto Preto foi prefeito de Apucarana nos mandatos de 2013/2016 e 2017/2020

Nascimento: 17/02/1968

Idade: 53 anos

Sígno: Aquário

Estado civil: Casado

Profissão: Médico

País: Brasil

Cidade de nascimento: Londrina – Pr

Carlos Alberto Gebrin Preto, o “Beto Preto”, é médico formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com especialidades em Medicina Nuclear (Instituto Rio Preto-SP); Medicina do Trabalho (Universidade São Camilo); Medicina de Trânsito (USP); e Medicina Legal e Perícias Médicas (Santa Casa de São Paulo).

Foi fundador do Conselho Regional de Medicina (CRM) de Apucarana e Vale do Ivaí, atuando como delegado do órgão por 10 anos. De 1998 e 2000, foi secretário municipal de Saúde de Apucarana e, quando esteve no cargo, Apucarana foi o primeiro município do Brasil com mais 100 mil habitantes a ter 70% de sua população sendo atendida pelo Programa de Saúde da Família.

Foi presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Paraná (Cosems) de 2000 a 2002; vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems) de 2001 a 2002; e membro do Conselho Nacional de Saúde, de 2001 a 2002, ao lado de figuras importantes da saúde pública nacional, como Zilda Arns (in memorian), Nelson Rodrigues dos Santos e Sérgio Arouca (in memorian), estes dois últimos criadores do Sistema Único de Sáude (SUS).

Também trabalhou como coordenador médico do trabalho do SESI e como médico perito previdenciário do INSS, na agência de Apucarana.

Foi vice-presidente de saúde pública, na Frente Nacional de Prefeitos (FNP); vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi).

Em Brasília, ocupou o cargo de diretor geral da Ouvidoria Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), no Ministério da Saúde. Também trabalhou como secretário de Saúde em Califórnia e atuou como médico plantonista em diversos hospitais, além de ter sido diretor do Hospital Evangélico de Londrina.

Beto Preto foi prefeito de Apucarana nos mandatos de 2013/2016 e 2017/2020. Em seis anos de gestão criou programas premiados, colocando Apucarana na liderança do IDEB no Paraná. O município também alcançou o 1º lugar no Estado e o 5º no ranking nacional no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado em 2018.

Seu conhecimento e experiência na área de saúde pública o guindou, em 2019, para o cargo de Secretário de estado da Saúde, no Paraná, convidado pelo Governador Carlos Roberto Massa, o “Ratinho Junior”.