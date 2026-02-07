Recém-nascido é salvo após chegar sem respirar no Samu

Um recém-nascido foi socorrido após chegar sem respirar à base do Samu no início da noite de sexta-feira (6), em Ivaiporã. A equipe conseguiu restabelecer a respiração da criança, que foi encaminhada ao hospital em condição estável.

Conforme o Samu, o atendimento ocorreu por volta das 18h40, quando o pai do bebê procurou ajuda diretamente na unidade. Na sequência, uma fisioterapeuta entrou com a criança nos braços. O recém-nascido apresentava coloração arroxeada e pouca resposta, sinais de dificuldade respiratória.

Antes de chegar ao local, a profissional já havia iniciado manobras para desobstrução das vias aéreas. Assim que a equipe da Unidade de Suporte Básico assumiu o atendimento, os procedimentos foram reforçados para restabelecer a ventilação.

Após as intervenções, o bebê voltou a respirar. O médico plantonista que iniciava o turno também auxiliou na ventilação de suporte, contribuindo para a estabilização do quadro.

Em poucos minutos, a criança apresentou melhora, com respiração regular e coloração normal. Em seguida, foi encaminhada ao Instituto de Saúde Bom Jesus para avaliação médica e acompanhamento.

