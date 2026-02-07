Homem é baleado nas costas em área rural de Faxinal
Vítima foi transferida para hospital de Apucarana após atendimento
Um homem ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo na noite de sexta-feira (6), em uma propriedade rural na Estrada Véu de Noiva, em Faxinal (PR). Ele recebeu atendimento inicial no município e foi transferido para Apucarana.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom após a informação de tiros em uma fazenda da região. Quando os policiais se deslocavam ao endereço, foram informados de que a vítima já havia sido levada ao Hospital Juarez Barreto.
No hospital, o homem contou que participava de uma confraternização no local. Em determinado momento, ele e o responsável pela propriedade perceberam uma movimentação próxima ao pasto e foram verificar o que estava acontecendo.
Durante a averiguação, eles ouviram dois disparos. Pouco depois, a vítima sentiu dor nas costas e constatou que havia sido atingida. Pessoas que estavam na propriedade prestaram socorro e o levaram ao hospital.
Testemunhas relataram aos policiais que também notaram movimentação perto de uma mangueira antes dos tiros.
Segundo a PM, devido ao ferimento, o homem foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde passaria por exames mais detalhados. O caso foi registrado e será investigado para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.