LESÃO CORPORAL GRAVE

Homem é baleado nas costas em área rural de Faxinal

Vítima foi transferida para hospital de Apucarana após atendimento

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 05:37:16 Editado em 07.02.2026, 05:37:07
Homem é baleado nas costas em área rural de Faxinal
Autor O caso foi registrado em uma propriedade na estrada Véu de Noiva - Foto: Reprodução/Ilustração

Um homem ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo na noite de sexta-feira (6), em uma propriedade rural na Estrada Véu de Noiva, em Faxinal (PR). Ele recebeu atendimento inicial no município e foi transferido para Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Copom após a informação de tiros em uma fazenda da região. Quando os policiais se deslocavam ao endereço, foram informados de que a vítima já havia sido levada ao Hospital Juarez Barreto.

Pai sequestra filho de 3 anos e ameaça matar criança com faca após briga

No hospital, o homem contou que participava de uma confraternização no local. Em determinado momento, ele e o responsável pela propriedade perceberam uma movimentação próxima ao pasto e foram verificar o que estava acontecendo.

Durante a averiguação, eles ouviram dois disparos. Pouco depois, a vítima sentiu dor nas costas e constatou que havia sido atingida. Pessoas que estavam na propriedade prestaram socorro e o levaram ao hospital.

Testemunhas relataram aos policiais que também notaram movimentação perto de uma mangueira antes dos tiros.

Segundo a PM, devido ao ferimento, o homem foi transferido para o Hospital da Providência, em Apucarana, onde passaria por exames mais detalhados. O caso foi registrado e será investigado para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Confraternização Faxinal hospital investigação POLICIA MILITAR TIRO
