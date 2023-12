Ratinho visita cidades do Vale do Ivaí e surpreende fãs

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, do SBT, chamou atenção de moradores de Kaloré e Marumbi, no Vale do Ivaí, na tarde desta quarta-feira (27). Ele percorreu as ruas das duas cidades e tirou fotos com amigos e fãs.

continua após publicidade

Não é a primeira vez que Ratinho faz esse percurso. A cada final de ano, o apresentador costuma percorrer a região para visitar locais da sua infância e juventude.

-LEIA MAIS: Ratinho percorre o centro de Apucarana e chama atenção

continua após publicidade

Maíra Rodrigues tirou uma foto com Ratinho em Kaloré e postou nas redes sociais. “Ele foi bem simpático e parou para a gente tirar a foto”, contou ao TNOnline.

Ratinho foi registrado na cidade de Águas de Lindóia (SP), mas sua família era da região de Monte Sião (MG). Ele chegou a Marumbi com 3 anos de idade, onde passou a infância. Em um vídeo de 2022, o apresentador do SBT contou que a mãe Maria Talarico Massa trabalhava como lavadeira para moradores com maior poder aquisitivo na época e que ele ajudava a transportar a roupa do rio para secar.

Com 12 anos, o pai do governador Ratinho Junior (PSD) foi morar em Jandaia do Sul, onde começou sua carreira profissional. Atualmente, está sempre presente na região nos seus momentos de folga e férias, principalmente após adquirir a Fazenda Ubatuba em Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News