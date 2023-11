Ratinho percorre centro de Apucarana a pé e surpreende comerciantes

Siga o TNOnline no Google News

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, surpreendeu pedestres que passavam pelo centro de Apucarana (PR), na tarde desta sexta-feira (3/11). Despojado, o pai do governador do estado percorreu o centro a pé, vestindo bermuda, boné e tênis, rumo a um cartório na região central onde resolveu assuntos pessoais. Conhecido pelo carisma e simplicidade, ele atendeu fãs por onde passou e posou para fotos ao lado de comerciantes.

De acordo com informações apuradas junto ao cartório, o apresentador é cliente do tabelionato e sempre vai ao local quando há necessidade.

Natural de Jandaia do Sul, Ratinho é dono de uma fazenda na região do Distrito do Pirapó, em Apucarana, onde costuma receber a visita de amigos famosos como o cantor Leonardo, que esteve na propriedade em janeiro deste ano. Relembre aqui.

