Rapaz passa em frente à velório, é acusado de crime e agredido

Da Redação

Imagem ilustrativa

Por volta das 18 horas, de domingo (3), a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi solicitada via Copom para atendimento a uma situação de lesão corporal, onde um homem havia sido agredido por diversas pessoas e para escapar das agressões invadiu uma residência na Brigadeiro Correia de Mello.

continua após publicidade .

A guarnição foi para o local e constatou uma aglomeração grande de pessoas em frente à casa. O rapaz apresentava lesões no rosto, sendo então solicitado o apoio do Samu, que o encaminhou para o UPA para melhor avaliação.

Ele relatou aos policiais que passou em frente a Capela Nacional, onde acontece o velório de Bruno Rodrigues, 27 anos e que diversas pessoas o agrediram, acusando de ser um dos autores da morte do jovem que estava sendo velado.

continua após publicidade .

Relatou ainda não saber quem foram os agressores. Diante do fato ele foi orientado e confeccionado o boletim de ocorrência.

Morte de Bruno Rodrigues

Bruno Rodrigues, 27 anos, morreu na noite deste sábado (2), no Hospital da Providência de Apucarana, em consequência de ferimentos causados por agressão física

continua após publicidade .

O fato aconteceu na noite de sexta-feira (1), por volta das 23 horas, na Rua Rio Grande do Norte, no centro de Ivaiporã. A PM foi chamada ao local, e em contato com a testemunha, que disse ser namorada do agredido que estava desacordado sendo atendido pelo Siate, relatou que os envolvidos são amigos e estavam ingerindo bebidas alcoólicas no posto de combustível.