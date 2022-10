Quadrilha de Apucarana é presa após tentar roubar cooperativa no Vale

Da Redação

Crime ocorreu em cooperativa de São João do Ivaí nesta madrugada

Quatro integrantes de uma quadrilha apucaranense especializada em furtos e assaltos de cooperativas foram presos em São João do Ivaí e Apucarana nesta terça-feira (4). Dois foram detidos em flagrante pela Polícia Militar (PM) durante a madrugada quando praticavam o crime na C.Vale - Cooperativa Agroindustrial. Os outros dois foram capturados em Apucarana pela PM no início da tarde. Mais cinco suspeitos de integrar o bando estão foragidos e são procurados pela polícia.



A equipe de serviço do destacamento da PM de São João do Ivaí foi acionada por volta das 02h26 na C. Vale, onde estava em andamento o roubo. Três bandidos armados - dois com pistola e um com arma de fabricação caseira - invadiram o local e tentaram fugir com um caminhão carregado com defensivos agrícolas e outros itens roubados. Quando tentavam sair da empresa, o veículo foi parado pelos policiais militares e três suspeitos saíram correndo.

Os policiais chegaram a realizar disparos para conter os criminosos. Um deles acabou atingido no pé esquerdo. Dois foram localizados pela corporação e presos. O terceiro que estava no caminhão conseguiu fugir. Outros cinco, segundo a polícia, davam apoio ao assalto e também escaparam. O suspeito ferido pelo tiro foi encaminhado ao hospital municipal e recebeu atendimento médico.

No caminhão Mercedes Benz/1118 usado na tentativa de roubo, os policiais encontraram uma grande quantidade de insumos agrícolas e pneus roubados da C. Vale. No total, 83 caixas de produtos variados, 15 galões e 42 pneus estavam sendo levados. O valor da carga não foi informado.

Dentro do caminhão também foram localizados um alicate de cortar cerca, uma marreta e o DVR da empresa, onde estavam armazenadas imagens de segurança.

O delegado Gustavo de Pinho Alves, responsável pela Delegacia de Polícia de São João do Ivaí, explica que a polícia já "mapeou" pelo menos três quadrilhas que vem se especializado em furtos e assaltos envolvendo defensivos agrícolas por conta do alto valor agregado desses produtos. As quadrilhas têm integrantes de Apucarana – como foi o caso dessa ocorrência- e também da região de Londrina.

“Estamos investigando se a mesma quadrilha é ou não responsável pelo ataque a outra cooperativa de São João do Ivaí há 20 dias", afirma Pinho Alves. Na oportunidade, os criminosos abandonaram os produtos roubados, avaliados em mais de R$ 1 milhão.

Segundo ele, os criminosos vêm se especializando nesse tipo de crime.

“Antes, a maioria das ocorrências envolvia furtos. Agora, as quadrilhas estão também praticando assaltos, quando são empregadas armas para praticar o delito” - Gustavo de Pinho Alves, Delegado de São João do Ivaí - Gustavo de Pinho Alves, Delegado de São João do Ivaí

Os dois integrantes da quadrilha presos em Apucarana pela PM serão encaminhados para São João do Ivaí, local do crime. “Estamos em diligência para prender os demais suspeitos. A Polícia também está coletando provas e investigando as quadrilhas com atuação na região”, completa.

OUTRO CRIME

Cooperativas da região viraram alvo dos criminosos. Na semana passada, a PM foi acionada após roubo na cooperativa Cocari em Cruzmaltina. Cerca de 10 assaltantes invadiram a empresa e renderam funcionários. Portando armas de fogo, inclusive longas, eles levaram diversas caixas de defensivos agrícolas. A Polícia Civil, no entanto, afirma que não tem afirmar se a mesma quadrilha que agiu em São João do Ivaí praticou este roubo.

