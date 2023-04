Proprietária retira móveis de casa sem autorização do inquilino

Da Redação

Na manhã de quarta-feira (26) por volta das 10h50, a Polícia Militar foi chamada para a Vila Nova Porã dando conta de vias de fato envolvendo inquilino e proprietária de uma residência.

No local em contato com a solicitante, ela relatou que alugou a casa há mais de um mês tendo o contrato em mãos, porém não assinado, e que é apenas uma cópia.

Disse ainda que pela manhã saiu para trabalhar e logo depois recebeu ligação de seu marido, relatando que a ex-esposa do proprietário da casa chegou ao local com um caminhão, invadiu a residência e disse que carregaria a mudança deles para outra casa que ela mesma alugou para eles.

O marido foi procurar o proprietário para conversar, mas quando retornou na casa, a autora já havia carregado a mudança inteira da casa, sofá, guarda-roupas, televisor, cama, roupas em geral, pia, geladeira e outros.

Com a equipe ainda no local, a autora retornou com o caminhão, disse que já havia descarregado a mudança na outra residência porque a casa ali seria de sua propriedade e que ela não ficaria sem casa para morar já que se separou do marido.

Na sequência entrou na casa dizendo aos policiais que não sairia da casa, sendo então dada voz de prisão pelos crimes de violação de domicílio e exercício arbitrário das próprias razões.

A mulher foi conduzida a sede da 6ªCIPM para elaboração de termo circunstanciado. No local, permaneceram o marido da vítima e o motorista para buscar a mudança onde foi levada e constatar possíveis danos.

