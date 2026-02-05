Leia a última edição
ENVELHECIMENTO ATIVO

Projeto de caminhadas para terceira idade volta a movimentar Ivaiporã

Atividades orientadas incentivam saúde, mobilidade e convivência social

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 17:40:49
Autor Idosos participam de caminhada orientada em espaço público de Ivaiporã - Foto: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

Após a pausa de férias, idosos de Ivaiporã voltaram a participar do projeto municipal de caminhadas, uma das ações voltadas ao incentivo do envelhecimento ativo no município.

A iniciativa, coordenada pela Prefeitura, oferece atividades físicas orientadas, com foco na saúde, na mobilidade e no bem-estar. O acompanhamento respeita os limites individuais, o que garante segurança e maior adesão dos participantes.

Além dos benefícios físicos, como melhora do condicionamento e da disposição no dia a dia, o projeto também tem papel social. As caminhadas funcionam como espaço de convivência, troca de experiências e fortalecimento de vínculos entre as pessoas da terceira idade.

Para a vice-prefeita Gertrudes Bernardy, ações desse tipo vão além do exercício físico. Segundo ela, políticas públicas voltadas à Melhor Idade ajudam a preservar a autonomia e a qualidade de vida da população idosa.

“Cuidar da melhor idade é reconhecer a importância de quem contribuiu para o crescimento da cidade. Envelhecer com saúde exige atenção contínua e oportunidades de participação”, afirmou.

A Prefeitura de Ivaiporã mantém outras iniciativas voltadas à população idosa, com foco na promoção da saúde, inclusão social e valorização do envelhecimento com dignidade.

caminhadas Envelhecimento Ativo inclusão social políticas públicas qualidade de vida saúde do idoso
