INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil identifica motorista suspeito de atropelar cachorra Dara em Ivaiporã

Carro foi apreendido e perícia encontrou vestígios compatíveis com o atropelamento

Da Redação
05.02.2026, 17:24:11
Autor Veículo suspeito de atropelar a cadela Dara foi apreendido pela Polícia Civil em Ivaiporã - Foto: Divulgação/PCPR

A Polícia Civil identificou o motorista suspeito de atropelar a cachorra Dara, em Ivaiporã. O caso foi registrado por câmeras de segurança e gerou grande repercussão na cidade.

O veículo, um Honda Civic, foi localizado durante as investigações e apreendido. Ele está na Delegacia de Polícia de Ivaiporã. (veja vídeo abaixo)

A Polícia Científica fez a perícia no carro. Segundo a polícia, os primeiros exames apontaram vestígios compatíveis com o atropelamento. Pelos do animal foram encontrados na parte de baixo do veículo.

O casal que estava no carro se apresentou espontaneamente à delegacia nesta quinta-feira (5). Eles confirmaram que passaram pelo local no horário, mas disseram que não perceberam o atropelamento.

A investigação também apurou que o veículo passou por reparos no protetor de cárter em uma oficina da cidade. Essa informação passou a fazer parte da apuração.

Para o delegado Erlon Ribeiro, responsável pelo caso, os indícios reunidos até agora justificam medidas mais duras. “As imagens e os elementos da perícia indicam uma conduta que precisa ser analisada com atenção. Por isso, pedimos à Justiça a suspensão do direito de dirigir”, afirmou.

O inquérito continua. A polícia ainda aguarda o laudo pericial definitivo e analisa imagens e outras provas, incluindo a possibilidade de consumo de bebida alcoólica pelo motorista.

