PRF e PM evitam saque de carga na BR-376 na Serra do Cadeado

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra e a Polícia Rodoviária (PRF), conseguiram evitar o furto de uma carga após o tombamento de um caminhão trator na manhã desta segunda-feira (30), na BR-376 no KM 307 na Serra do Cadeado.

continua após publicidade .

De acordo com boletim de ocorrência divulgado pela PM, algumas pessoas estariam tentando arrombar e furtar a carga que estava dentro de um container. O motorista ainda informou que os suspeitos estavam utilizando uma marreta para arrombar o container e saquear a carga.

Com a chegada da polícia as pessoas fugiram correndo para uma mata próxima. A PM e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), permaneceram no local até a chegada da pessoa responsável pela segurança da carga chegar.

continua após publicidade .

Em maio um grupo especializado em saque de cargas de caminhões acidentados na região foram presas, A Policia civil iniciou investigações desses grupos organizados para esse tipo de crime.