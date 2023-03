Presidente do Cidadania, ex-deputado Rubens Bueno visita Jardim Alegre

Da Redação

O presidente estadual do Cidadania, ex-deputado federal Rubens Bueno, como faz desde 1983, na semana passada esteve em Jardim Alegre, onde se reuniu com lideranças políticas em audiência de prestação de contas do seu último ano de mandato.

Rubens Bueno foi recebido pelo prefeito José Roberto Furlan, vice Moisés Lnortovz dos Santos, Presidente da Câmara de Vereadores, José Carlos Barbosa, acompanhado dos vereadores Norberto Rohling, Sônia Campos e Rubens Vanderlei de Castro todos do Cidadania, o encontro contou também com a participação de secretários municipais, dentre outros correligionários.

O ex-deputado agradeceu a recepção e as palavras de reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos últimos anos. Disse ainda, estar lisonjeado com todo o carinho demonstrado. “Jardim Alegre nos oferece momentos felizes na nossa vida. Resposta que é dada positivamente pelo trabalho que realizamos juntos e nos deixa emocionado”, destacou Rubens Bueno.

De acordo com o prefeito Furlan, o ex-deputado Rubens Bueno é um grande parceiro, e que beneficiou muito a população de Jardim Alegre.“Fez a grande diferença para o nosso município, tanto que antes de sair deixou emenda de R$ 1.2 milhão para a Secretaria de Saúde, mais uma Van para o esporte e ainda R$ 300 mil que será usado para a revitalização da praça da igreja matriz”, completou Furlan.

