Praça da Igreja Matriz de Marilândia do Sul será revitalizada

A Praça da Igreja Nossa Senhora das Dores - um dos principais pontos turísticos de Marilândia do Sul e um dos locais mais antigos do município - vai passar por um processo de revitalização. A obra terá um investimento de mais de R$ 730 mil e foi anunciada nesta semana pelo prefeito Aquiles Takeda.

Segundo o prefeito, era um sonho de a administração fazer a revitalização e recuperar a história do lugar. O projeto de revitalização prevê a construção de um playground todo de madeira e uma gruta, além de bancos, novas lixeiras e projeto de paisagismo. No resgate à história da praça, a prefeitura vai construir também um quiosque, estrutura que existiu por muitos anos na praça. “Ficamos felizes de anunciar mais essa conquista para Marilândia, conseguimos através de muito esforço os recursos para a revitalização dessa praça que fez e faz parte da vida de todos os marilandenses, ela é um patrimônio do nosso município”, disse o prefeito Aquiles Takeda.

Serão investidos quase R$ 730,6 mil reais na obra. Do valor, R$ 600,5 mil foram viabilizados pelo deputado Artagão Júnior e R$ 130,1 mil são de contrapartida municipal.

Nesta semana, o deputado Artagão Júnior e o prefeito Aquiles Takeda confirmaram a autorização de licitação para a revitalização da praça localizada na Avenida dos Missionários.

A Paróquia Nossa Senhora das Dores tem 84 anos e é a mais antiga da Diocese de Apucarana.

