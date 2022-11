Polícia troca tiros com assaltantes e faz uma prisão em Mauá da Serra

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A PM de Mauá da Serra trocou tiro com um suspeito e efetuou a prisão de um dos assaltantes

A Polícia Militar de Mauá da Serra trocou tiros com um grupo suspeito de um assalto em uma residência, na Gleba Aurora, na zona rural do município, na noite desta terça-feira (22). Dois homens conseguiram fugir e um terceiro envolvido se rendeu e acabou preso.

Um homem ligou para a Polícia Militar, por volta das 22 horas, informando que seu irmão, que mora na Gleba, havia telefonado para ele dizendo que a casa estaria sendo roubada. A vítima teria notado a presença de um grupo de indivíduos se aproximando da casa e teria conseguido sair do local antes dos invasores o renderem.





A equipe policial mobilizou reforços para a ocorrência e já no deslocamento para o endereço da ocorrência, na estrada da gleba, os policiais viram um Ford Fiesta preto em alta velocidade, vindo na direção da viatura. Os policiais desembarcaram e se abrigaram nas margens da estrada.

O veículo suspeito reduziu a velocidade e parou alguns metros antes da viatura policial. Um dos passageiros do Fiesta desembarcou e correu em direção ao mato, efetuando uma série de disparos contra os policiais, que revidaram o fogo mas não conseguiram acertar o fugitivo. Um segundo passageiro desceu do carro, fez menção de que iria se entregar, diante da ordem de abordagem, mas também se jogou no mato e fugiu.

O motorista do Fiesta desembarcou e obedeceu os comandos policiais, deitando-se no chão para a abordagem. Ele, que tem 32 anos, foi preso no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

