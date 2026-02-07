Polícia prende suspeito de ofensas racistas em Cruzmaltina
Caso foi registrado no distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um morador foi detido na tarde de sexta-feira (6) após uma ocorrência de ameaça e injúria racial no distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina (PR). O caso envolveu um desentendimento entre vizinhos e mobilizou a Polícia Militar.
De acordo com a PM, a confusão começou quando a moradora estava em frente à casa e o vizinho passou pelo local acompanhado de cães. Conforme o registro policial, outros animais que estavam soltos na rua avançaram em direção a ele, que tentou afastá-los balançando uma corda.
LEIA MAIS: Mulher com suspeita cardíaca é socorrida pela PM em Arapuã
A situação teria provocado irritação e iniciado uma discussão. Durante o desentendimento, o homem teria feito ameaças contra a vizinha, afirmando que iria agredi-la com o objeto que carregava.
Conforme o registro policial, o homem teria proferido ofensas racistas, chamando a vítima de “preta” e “macaca”.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos
Os policiais foram até a residência do homem e efetuaram a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria racial. Aos agentes, ele negou as acusações e declarou que também teria sido ofendido pela vizinha.
As duas partes foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Faxinal para exame de lesões corporais. Depois, foram levadas à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais.