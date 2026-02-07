Polícia prende suspeito de ofensas racistas em Cruzmaltina

Um morador foi detido na tarde de sexta-feira (6) após uma ocorrência de ameaça e injúria racial no distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina (PR). O caso envolveu um desentendimento entre vizinhos e mobilizou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, a confusão começou quando a moradora estava em frente à casa e o vizinho passou pelo local acompanhado de cães. Conforme o registro policial, outros animais que estavam soltos na rua avançaram em direção a ele, que tentou afastá-los balançando uma corda.

A situação teria provocado irritação e iniciado uma discussão. Durante o desentendimento, o homem teria feito ameaças contra a vizinha, afirmando que iria agredi-la com o objeto que carregava.

Conforme o registro policial, o homem teria proferido ofensas racistas, chamando a vítima de “preta” e “macaca”.

Os policiais foram até a residência do homem e efetuaram a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria racial. Aos agentes, ele negou as acusações e declarou que também teria sido ofendido pela vizinha.

As duas partes foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Faxinal para exame de lesões corporais. Depois, foram levadas à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais.