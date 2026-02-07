Leia a última edição
Vale do Ivaí

INJÚRIA RACIAL

Polícia prende suspeito de ofensas racistas em Cruzmaltina

Caso foi registrado no distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 10:41:16 Editado em 07.02.2026, 10:41:09
Polícia prende suspeito de ofensas racistas em Cruzmaltina
Ambos foram levadas à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil

Um morador foi detido na tarde de sexta-feira (6) após uma ocorrência de ameaça e injúria racial no distrito de Dinizópolis, em Cruzmaltina (PR). O caso envolveu um desentendimento entre vizinhos e mobilizou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, a confusão começou quando a moradora estava em frente à casa e o vizinho passou pelo local acompanhado de cães. Conforme o registro policial, outros animais que estavam soltos na rua avançaram em direção a ele, que tentou afastá-los balançando uma corda.

LEIA MAIS: Mulher com suspeita cardíaca é socorrida pela PM em Arapuã

A situação teria provocado irritação e iniciado uma discussão. Durante o desentendimento, o homem teria feito ameaças contra a vizinha, afirmando que iria agredi-la com o objeto que carregava.

Conforme o registro policial, o homem teria proferido ofensas racistas, chamando a vítima de “preta” e “macaca”.

Os policiais foram até a residência do homem e efetuaram a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria racial. Aos agentes, ele negou as acusações e declarou que também teria sido ofendido pela vizinha.

As duas partes foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Faxinal para exame de lesões corporais. Depois, foram levadas à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais.

