Mulher com suspeita cardíaca é socorrida pela PM em Arapuã

Uma mulher precisou de atendimento de urgência após passar mal na noite de sexta-feira (6), na região central de Arapuã. Ela foi encaminhada ao hospital com apoio da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a equipe fazia patrulhamento quando foi acionada por pessoas que prestavam auxílio à vítima dentro de um carro. No momento da abordagem, ela apresentava sinais de mal-estar e chegou a ficar desacordada.

Familiares relataram aos policiais que a mulher tem problemas de saúde e havia saído da área rural em busca de atendimento médico na cidade.

Durante o atendimento, a paciente voltou a se queixar de forte dor e pressão no peito, levantando a suspeita de um possível quadro cardíaco.

Enquanto os parentes tentavam contato com o Samu, os policiais iniciaram o transporte imediato na viatura, acompanhados pelo filho da vítima, para reduzir o tempo de espera.

A equipe seguiu pela estrada do distrito de Ouro Verde e manteve comunicação com a central de regulação. A mulher foi levada até a unidade de saúde do município, onde permaneceu sob cuidados médicos.

