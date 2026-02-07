Acidente na PR-082 em Lunardelli deixa idoso com ferimentos graves
Colisão na noite de sexta-feira mobilizou Samu, Saúde e Bombeiros
Um acidente envolvendo três veículos deixou um idoso em estado grave na noite de sexta-feira (6), na PR-082, em Lunardelli. A ocorrência foi registrada por volta das 21h10, nas proximidades do portal de entrada da cidade, no trecho entre Lunardelli e São João do Ivaí.
O atendimento contou com equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Lunardelli, do Samu de São João do Ivaí e do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã.
Conforme as informações repassadas pelas equipes de resgate, a colisão envolveu uma caminhonete Renault Oroch, um Fiat Cronos e um GM Celta.
Um homem de 71 anos sofreu ferimentos graves. Após ser estabilizado no local, ele foi encaminhado para atendimento médico.
