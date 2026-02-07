Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
TRÂNSITO

Acidente na PR-082 em Lunardelli deixa idoso com ferimentos graves

Colisão na noite de sexta-feira mobilizou Samu, Saúde e Bombeiros

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 08:21:55 Editado em 07.02.2026, 08:21:51
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente na PR-082 em Lunardelli deixa idoso com ferimentos graves
Autor Batida foi próximo ao portal de entrada da cidade, no trecho que liga o município a São João do Ivaí - Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo três veículos deixou um idoso em estado grave na noite de sexta-feira (6), na PR-082, em Lunardelli. A ocorrência foi registrada por volta das 21h10, nas proximidades do portal de entrada da cidade, no trecho entre Lunardelli e São João do Ivaí.

O atendimento contou com equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Lunardelli, do Samu de São João do Ivaí e do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confusão com várias pessoas é contida pela Rotam em Ivaiporã

Conforme as informações repassadas pelas equipes de resgate, a colisão envolveu uma caminhonete Renault Oroch, um Fiat Cronos e um GM Celta.

Um homem de 71 anos sofreu ferimentos graves. Após ser estabilizado no local, ele foi encaminhado para atendimento médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito idoso em estado grave Lunardelli resgate Saúde Pública Veículos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline