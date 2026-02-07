Acidente na PR-082 em Lunardelli deixa idoso com ferimentos graves

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente envolvendo três veículos deixou um idoso em estado grave na noite de sexta-feira (6), na PR-082, em Lunardelli. A ocorrência foi registrada por volta das 21h10, nas proximidades do portal de entrada da cidade, no trecho entre Lunardelli e São João do Ivaí.

O atendimento contou com equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Lunardelli, do Samu de São João do Ivaí e do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã.

Conforme as informações repassadas pelas equipes de resgate, a colisão envolveu uma caminhonete Renault Oroch, um Fiat Cronos e um GM Celta.

Um homem de 71 anos sofreu ferimentos graves. Após ser estabilizado no local, ele foi encaminhado para atendimento médico.

