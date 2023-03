Polícia prende em flagrante homem suspeito de abusar de enteadas

Da Redação

54ª Delegacia Regional de Ivaiporã

A Polícia Civil do Estado do Paraná, através da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, efetuou na tarde de quinta-feira feira (9), a prisão em flagrante de um padrasto suspeito de estupro de vulnerável.

Segundo a Polícia Civil, a vítima de 10 anos de idade relatou de forma espontânea o abuso a sua professora; afirmando que ela e a irmã de 14 anos sofriam constantes abusos por parte do padrasto. Imediatamente foram acionados o Conselho Tutelar e CREAS; sendo encaminhado o caso para Polícia Civil.

As vítimas relataram que os abusos iniciaram há pelos menos 4 anos; tendo demonstrado medo em retornar para casa e ter que voltar a conviver com o agressor

Após analisar o relatório do CREAS, em que uma das vítimas descreveu detalhadamente o abuso, o delegado Erlon Ribeiro entendeu tratar-se de hipótese de flagrante de delito, uma vez que o último abuso teria ocorrido na madrugada de quinta-feira (9), enquanto a vítima dormia.

Apura-se ainda a possibilidade de uma terceira vítima, também menor de idade, que frequentava a residência do conduzido. Uma equipe da Polícia Civil foi até o local e efetuou a captura do suspeito de 41 anos.

A ação contou com apoio do CREAS e do Conselho Tutelar, que elaboraram relatório detalhado sobre o caso. A prisão em flagrante seu deu em razão do último ato praticado contra uma das menores, a situação de abuso que afetou as três menores será melhor apurada em inquérito policial.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias para coibir casos de violência contra menores.

