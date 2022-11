Polícia Militar recupera caminhonete roubada em Jandaia do Sul

Da Redação

O furto aconteceu logo depois das 4 da tarde de quarta-feira (16), na rua João Ruiz Galian

Uma caminhonete Toyota, modelo Hilux, foi furtada na tarde desta quarta-feira (16), na região central de Jandaia do Sul e foi encontrada logo depois, em meio a um canavial, nas margens da BR 369, proximidades do distrito de São José. Só depois de localizar o veículo durante o patrulhamento, os policiais perceberam que haviam abordado, pouco antes, um suspeito de envolvimento no furto.

O furto aconteceu logo depois das 4 da tarde de quarta-feira (16), na rua João Ruiz Galian. A vítima havia deixado a caminhonete estacionada na rua. Uma testemunha teria visto dois homens, com roupas pretas, furtando o veículo e seguindo em direção à BR 369, sentido Bom Sucesso.

Aproximadamente uma hora depois da notificação de furto, uma equipe RPA fazia diligências nas proximidades do distrito São José, quando abordou um HB20, com placas de Londrina, conduzido por um homem de 24 anos. No banco de trás, havia um módulo e uma central de injeção eletrônicos. Mas como não havia ilícitos e o condutor teria apresentado documentos dele e do carro, em dia, foi liberado.

Na sequência, a mesma equipe seguiu em diligências até uma estrada rural onde encontrou rastros de carro entrando num canavial. A RPA entrou no canavial e logo depois localizou a caminhonete que havia sido furtada. Estava com uma das placas cortadas e estava sem a central de injeção eletrônica. Só então o motorista do HB20 abordado anteriormente passou a ser suspeito.

A Polícia Militar providenciou a remoção do veículo até o pátio para as providências legais.

